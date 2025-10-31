A Polícia Civil de Cristais Paulista indiciou seis pessoas envolvidas em um furto a uma chácara dentro de um condomínio de luxo na cidade. A operação, que resultou em quatro presos, contou com o apoio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca e foi divulgada nesta sexta-feira, 31.
O crime aconteceu na madrugada do dia 4 de setembro deste ano. De acordo com a polícia, o grupo invadiu a propriedade e furtou objetos de valor, entre eles joias, eletrônicos e dinheiro.
Durante as investigações, coordenadas pelo delegado Gabriel Fernando, foram cumpridos mais de 15 mandados judiciais, entre prisões, buscas e apreensões. A ação envolveu equipes policiais, o que possibilitou a identificação dos seis suspeitos — todos moradores de Franca —, além de um adolescente que também participou do crime.
Os indiciados vão responder por furto qualificado, associação criminosa e corrupção de menores. Parte dos itens furtados foi recuperada durante as diligências.
Atualmente, quatro dos envolvidos estão presos e dois continuam foragidos. As investigações prosseguem com o objetivo de localizar os demais integrantes do grupo e esclarecer todos os detalhes do caso.
