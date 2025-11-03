A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) promove nesta semana o Connect Acif, que será uma rede de inovação que conecta 12 associações comerciais no Estado de São Paulo, com o intuito de fortalecer o ecossistema de startups e promover oportunidades de investimento para microempreendedores e investidores da região.

O evento acontecerá na quinta-feira, 6, e contará com cerca de 100 empresas, entidades e autoridades na sede da Acif, para apresentar o projeto e dar início aos trabalhos.

Dentro do projeto, o foco não será apenas o crescimento de oportunidades para o segmento, mas para a cidade de forma ampla, segundo o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge.