A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) promove nesta semana o Connect Acif, que será uma rede de inovação que conecta 12 associações comerciais no Estado de São Paulo, com o intuito de fortalecer o ecossistema de startups e promover oportunidades de investimento para microempreendedores e investidores da região.
O evento acontecerá na quinta-feira, 6, e contará com cerca de 100 empresas, entidades e autoridades na sede da Acif, para apresentar o projeto e dar início aos trabalhos.
Dentro do projeto, o foco não será apenas o crescimento de oportunidades para o segmento, mas para a cidade de forma ampla, segundo o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge.
“Um hub de inovação bem estruturado posiciona Franca no radar de investidores, fundos e empresas que buscam novos negócios. Isso amplia as chances de startups locais receberem capital e acelera o surgimento de soluções inovadoras”, disse.
“Startups bem-sucedidas resultam em grande impacto econômico na cadeia produtiva local, que vão além da área tecnológica. Elas demandam marketing, jurídico, vendas, atendimento, gestão, produção, serviços terceirizados e outras ocupações que contribuem para o crescimento da média salarial do município”, completou.
A nomeação da nova coordenação do Polo Tecnológico de Franca será divulgada durante o evento. O grupo também é uma iniciativa da Acif, que visa integrar empresas, instituições de pesquisa e universidades com foco em inovação, desenvolvimento tecnológico e empreendedorismo.
Sobre o Connect
A Rede Connect passou a existir em 2020, a partir de um processo de inovação iniciado na Acim (Associação Comercial e de Inovação de Marília) 10 anos antes. A iniciativa atua na prospecção de startups, com oportunidades de investimento e acesso a fundos de fomento, democratizando o processo para empresas em estágio inicial e microinvestidores interessados em tecnologia.
“Hoje, a aceleradora permite que microempreendedores da nossa rede adquiram ações do Connect S.A. de forma facilitada, estimulando o investimento local e criando oportunidades reais para startups de Franca e região”, detalhou Carlos Francisco Bitencourt Jorge, presidente da Acim e diretor executivo do ambiente de inovação da Rede Connect, que estará presente no evento de lançamento em Franca.
Além da aceleração, o hub de inovação conta com uma incubadora para empresas em estágio inicial e um instituto de pesquisa que disponibiliza recursos a fundo perdido, promovendo conhecimento, networking e mentoria para empreendedores.
“As associações e investidores são ativos no processo, participando de pitches, mentorias e acompanhando relatórios detalhados sobre o desenvolvimento das startups”, acrescentou Carlos.
Os trabalhos em Franca serão totalmente sincronizados à rede, incluindo hackathons, incubação virtual e aceleração de startups. Atualmente, a rede Connect conta com mais de 16 mil CNPJs e 4 mil pessoas físicas, consolidando-se como um hub estratégico para empresas, investidores e associações comerciais.
