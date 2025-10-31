Lembra daquela história que você ouviu do amigo engraçadinho na viagem de férias e que não te deixou dormir? Aquela que a vizinha da tia da costureira da mãe dele contou para ele e que parecia saída de um livro de terror? Pode ser que ela seja verdade. Neste Halloween, o portal GCN/Sampi relembra algumas lendas urbanas que são reais – aconteceram de verdade, com pessoas de verdade – e outras que não passaram de uma criação da imaginação humana.

O enterrado vivo

A história do pobre coitado que é colocado em seu caixão para seu descanso final, mas reluta porque, bem, ainda está vivo, já é um clássico em várias culturas e assusta muito particularmente quem tem claustrofobia. Mais tarde, o caixão é desenterrado e são encontradas marcas de unha do lado de dentro, o cadáver virado ou outros sinais das tentativas desesperadas de fuga.

Realidade: Antigamente, enterros prematuros aconteciam com certa frequência, especialmente durante a epidemia de cólera dos séculos XVIII e XIX. É um pensamento bizarro, mas os médicos da época eram bastante limitados e, se você tivesse qualquer coisa parecida com uma gripe, era provável que o doutor o cobrisse de sanguessugas.