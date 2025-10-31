01 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca
OUTUBRO ROSA

'A prevenção é um gesto de amor', diz médica sobre câncer de mama

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Grupo Santa Casa de Franca
Médica Thalita Peres, ginecologista e mastologista
Médica Thalita Peres, ginecologista e mastologista

O Hospital do Câncer de Franca reforçou neste mês, quando é celebrado o Outubro Rosa, a importância da prevenção e da conscientização sobre o câncer de mama — o tipo que mais afeta mulheres em todo o mundo. A campanha destacou a necessidade do diagnóstico precoce e dos cuidados contínuos com a saúde feminina.

A médica Thalita Peres, ginecologista e mastologista da instituição, explicou que a prevenção começa com atitudes simples, e o autoexame é uma delas. "O Outubro Rosa é um meio de conscientização, já que o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. O importante é a prevenção, e ela pode começar com algo básico que muitas conseguem fazer em casa", destacou.

Ela orientou que o autoexame deve ser feito de forma cuidadosa, de preferência em frente a um espelho, colocando uma das mãos atrás da cabeça e utilizando a outra para palpar toda a região mamária, observando possíveis nódulos, retrações, alterações na pele ou no mamilo. "Se perceber algum desses sinais, o ideal é procurar um médico especializado para uma avaliação detalhada."

Além do autoexame, existem outros métodos de rastreamento e acompanhamento médico regular. “A mamografia é o principal exame para detecção precoce do câncer de mama e deve ser feita, de forma geral, a partir dos 40 anos, ou antes, em casos de histórico familiar."

"Também é importante realizar o exame clínico das mamas, feito por um profissional de saúde durante as consultas de rotina. Em algumas situações, podem ser solicitados ultrassonografia mamária ou ressonância magnética para avaliação complementar", completou.

A médica reforçou que o cuidado com a saúde deve ser constante e que a detecção precoce aumenta significativamente as chances de cura. "A prevenção é um gesto de amor. Cuide-se por você e por quem você ama também", finalizou.

