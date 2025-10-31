O Hospital do Câncer de Franca reforçou neste mês, quando é celebrado o Outubro Rosa, a importância da prevenção e da conscientização sobre o câncer de mama — o tipo que mais afeta mulheres em todo o mundo. A campanha destacou a necessidade do diagnóstico precoce e dos cuidados contínuos com a saúde feminina.

A médica Thalita Peres, ginecologista e mastologista da instituição, explicou que a prevenção começa com atitudes simples, e o autoexame é uma delas. "O Outubro Rosa é um meio de conscientização, já que o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres. O importante é a prevenção, e ela pode começar com algo básico que muitas conseguem fazer em casa", destacou.

Ela orientou que o autoexame deve ser feito de forma cuidadosa, de preferência em frente a um espelho, colocando uma das mãos atrás da cabeça e utilizando a outra para palpar toda a região mamária, observando possíveis nódulos, retrações, alterações na pele ou no mamilo. "Se perceber algum desses sinais, o ideal é procurar um médico especializado para uma avaliação detalhada."