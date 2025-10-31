Um carro ficou pendurado na grade de proteção de um córrego após um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta sexta-feira, 31, no cruzamento das avenidas Ismael Alonso y Alonso e Alagoas, em Franca.

A condutora de um Hyundai Creta preto seguia pela Alonso y Alonso, sentido Centro, quando foi atingida na lateral por um Ford Fiesta preto. O motorista do Fiesta não teria respeitado a sinalização de "Pare" existente no cruzamento.

Com o impacto, o Creta foi lançado contra a grade de proteção do córrego. A roda dianteira direita do veículo ficou pendurada, e o carro só não caiu devido à estrutura metálica que conteve o avanço.