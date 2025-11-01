O auditório da Fundação Allan Kardec, em Franca, será palco neste sábado, 1º, às 10h, do lançamento do "Projeto Franca Super Solidária", uma iniciativa que une sustentabilidade ambiental, solidariedade e inclusão social. O projeto é resultado da parceria entre as Oficinas Inspiração, mantidas pela Fundação Espírita Allan Kardec, e a plataforma Game Arkos, responsável pela realização e coordenação das ações.

Segundo Alexandre Berbel, professor e diretor da Game Arkos, a proposta nasceu da admiração pelo trabalho das Oficinas Inspiração, que há sete anos geram emprego e renda a pessoas em tratamento de saúde mental.

“Pensei: por que não criar um projeto que valorize esse trabalho tão bonito e que possa beneficiar não só as oficinas, mas também o Hospital Allan Kardec e outras entidades do terceiro setor?”, explica Berbel.