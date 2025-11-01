O auditório da Fundação Allan Kardec, em Franca, será palco neste sábado, 1º, às 10h, do lançamento do "Projeto Franca Super Solidária", uma iniciativa que une sustentabilidade ambiental, solidariedade e inclusão social. O projeto é resultado da parceria entre as Oficinas Inspiração, mantidas pela Fundação Espírita Allan Kardec, e a plataforma Game Arkos, responsável pela realização e coordenação das ações.
Segundo Alexandre Berbel, professor e diretor da Game Arkos, a proposta nasceu da admiração pelo trabalho das Oficinas Inspiração, que há sete anos geram emprego e renda a pessoas em tratamento de saúde mental.
“Pensei: por que não criar um projeto que valorize esse trabalho tão bonito e que possa beneficiar não só as oficinas, mas também o Hospital Allan Kardec e outras entidades do terceiro setor?”, explica Berbel.
O evento reunirá convidados, entre representantes de entidades sociais como o Dcnovi, Apaaf (Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Franca), Apada (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos), Apoia (Associação de Apoio aos Idosos Acamados), além de membros do Colégio Gandolfi, da imprensa local e da própria Fundação Allan Kardec.
A principal atividade do Franca Super Solidária será uma gincana de arrecadação de eletroeletrônicos, que começa em novembro e segue até fevereiro. As quatro entidades participantes terão 100 dias para coletar materiais usados ou descartados. Do total arrecadado, 20% será destinado às Oficinas Inspiração, 50% às entidades sociais, 20% às ações educativas da Game Arkos, e 5% para marketing e 5% para logística.
A população poderá participar de forma individual, em grupos ou representando instituições e escolas. Cada entidade participante receberá doações relacionadas à sua causa: autistas (Apaaf), deficientes auditivos (Apada), idosos acamados (Apoia) e dependentes químicos (Dcnovi). Doações também poderão ser entregues diretamente nas Oficinas Inspiração, facilitando a adesão e incentivando a solidariedade.
Oficinas Inspiração: exemplo de inclusão e sustentabilidade
Criadas em 2018, as Oficinas Inspiração integram o programa de Desenvolvimento Humano da Fundação Allan Kardec, que há mais de 100 anos atua em Franca na área de saúde mental. O projeto promove inclusão social e geração de renda para pessoas em tratamento psiquiátrico, funcionando nos moldes de uma cooperativa solidária.
A primeira iniciativa foi a Oficina de Reciclagem de Eletrônicos, responsável por desmontar e reaproveitar equipamentos doados, reduzindo impactos ambientais e gerando renda aos participantes. Depois vieram a Oficina de Costura em Couro, hoje voltada à confecção de sacolas de papel para gráficas, e a Oficina Agrícola, dedicada ao cultivo de hortaliças orgânicas sem agrotóxicos, vendidas a preços populares.
Atualmente, cerca de 50 pessoas participam das oficinas, todas em tratamento de saúde mental na rede pública ou privada. A renda obtida é dividida entre os oficineiros, promovendo autonomia financeira, autoestima e reinserção social.
O lançamento oficial do projeto acontece neste sábado, às 10h, no auditório da Fundação Allan Kardec, na Rua José Marques Garcia, 675, Cidade Nova. A participação é gratuita, com vagas limitadas a 90 pessoas, e inscrições pelo telefone ou WhatsApp (11) 99841-1119.
“É uma semente que começa pequena, mas com um propósito enorme: unir pessoas, fortalecer entidades e cuidar do planeta”, concluiu Alexandre Berbel.
