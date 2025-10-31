Ronan de Pádua Campos Neto, de 21 anos, atendido pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca, viveu um momento inesquecível ao visitar o 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Admirador da corporação, ele pôde conhecer de perto a rotina dos agentes, participar de atividades e reafirmar o desejo que o acompanha desde criança: ser policial militar. A visita aconteceu em 22 de outubro.

Ronan é atendido pela Apae nas áreas de educação, assistência social e saúde, e é conhecido pelo entusiasmo com que fala sobre a Polícia Militar e também sobre os garis, profissionais que ele admira. Todas as sextas-feiras, o jovem comparece à instituição vestido de policial, com boina e farda, expressando com orgulho sua admiração pela profissão.

Ao descobrir a história, o diretor executivo da Apae, Arialdo Minucci, procurou o comando da Polícia Militar de Franca, que prontamente organizou uma visita especial. A ação foi coordenada pelo Major Fabiano, subcomandante do Batalhão, com apoio da Cabo Tamires, da Comunicação Social da PM.