01 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM FRANCA

Atendido pela Apae, jovem que sonha em ser PM conhece Batalhão

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Apae Franca
Ronan de Pádua Campos Neto, de 21 anos, durante seu dia especial como policial do 15º Batalhão de Polícia Militar
Ronan de Pádua Campos Neto, de 21 anos, durante seu dia especial como policial do 15º Batalhão de Polícia Militar

Ronan de Pádua Campos Neto, de 21 anos, atendido pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca, viveu um momento inesquecível ao visitar o 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Admirador da corporação, ele pôde conhecer de perto a rotina dos agentes, participar de atividades e reafirmar o desejo que o acompanha desde criança: ser policial militar. A visita aconteceu em 22 de outubro.

Ronan é atendido pela Apae nas áreas de educação, assistência social e saúde, e é conhecido pelo entusiasmo com que fala sobre a Polícia Militar e também sobre os garis, profissionais que ele admira. Todas as sextas-feiras, o jovem comparece à instituição vestido de policial, com boina e farda, expressando com orgulho sua admiração pela profissão.

Ao descobrir a história, o diretor executivo da Apae, Arialdo Minucci, procurou o comando da Polícia Militar de Franca, que prontamente organizou uma visita especial. A ação foi coordenada pelo Major Fabiano, subcomandante do Batalhão, com apoio da Cabo Tamires, da Comunicação Social da PM.

Durante a visita, Ronan conheceu as dependências do Batalhão, participou do hasteamento da bandeira, cantou o Hino Nacional e acompanhou explicações sobre o funcionamento da corporação. Ele ainda teve a oportunidade de interagir com os policiais e assistir a uma demonstração com a cachorra Nina, conduzida pelo Cabo PM Douglas Willy Raimundo e pela Cabo PM Camila Uchoa. A recepção contou também com a presença do Capitão Jefferson Tiago de Melo, que conduziu a cerimônia.

“Foi um sonho realizado, um momento de muita emoção. O Ronan ficou encantado com os policiais e viveu um dia mágico. Todos foram muito acolhedores, explicaram cada detalhe do trabalho e nos receberam com muito carinho”, destacou a coordenadora pedagógica da Apae, Aline Carvalho.

Com um sorriso largo e brilho nos olhos, Ronan resumiu a emoção do momento em uma frase: “eu fiquei muito feliz e agora tenho certeza de que quero mesmo ser policial.”

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários