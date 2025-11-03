A Prefeitura de Franca abre licitação para a compra dos kits escolares destinados aos alunos da rede municipal para o ano letivo de 2026. O valor máximo para a contratação é de R$ 4.128.436,48.

A Secretaria de Educação informa que a aquisição dos kits beneficiará mais de 20,2 mil estudantes, desde a Pré-Escola (fases I e II), Ensino Fundamental, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a Alfabetização de Jovens e Adultos (AJA).

O prazo para a apresentação das propostas de empresas interessadas em fornecer os materiais vai até o dia 17 de novembro, às 9h30, de acordo com o extrato do edital publicado no Diário Oficial do Município, na modalidade pegão menor preço.