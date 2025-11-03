Franca encerrou o mês de setembro com saldo positivo de 197 empregos formais, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) na semana passada. No período, foram registradas 5.457 admissões e 5.260 desligamentos, elevando o estoque total de vínculos ativos para 104.080.

Esses são os primeiros dados de um mês inteiro desde o anúncio do tarifaço pelo presidente norte-americano Donald Trump, em agosto. Na contramão das expectativas, Franca abriu mais postos de trabalho, em vez de fechar.

O resultado representa uma variação de 0,19% em relação a agosto e mantém o município em trajetória de crescimento contínuo no mercado formal de trabalho, após o bom desempenho registrado no mês anterior.