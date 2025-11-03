O Senac Franca realiza nesta terça-feira, 4, a palestra “Agrofloresta: Educação Ambiental e Turismo Rural”, ministrada por Anderson Arcanjo Leto, do Sítio Santa Terra. O evento está marcado para as 19h30, no auditório da unidade, localizada na rua Alfredo Lopes Pinto, 1.350, Vila Teixeira, e promete reunir estudantes, profissionais e interessados em sustentabilidade, meio ambiente e desenvolvimento rural.

A atividade integra a programação da 2ª Jornada de Alimentação, Hospitalidade e Turismo, que tem como objetivo promover debates e experiências sobre temas ligados à inovação, à gastronomia sustentável, à hospitalidade e ao turismo responsável.

Durante a palestra, o convidado vai abordar conceitos e práticas de agrofloresta, modelo de produção que alia cultivo agrícola e preservação ambiental, apresentando exemplos práticos de como essa metodologia pode gerar impactos positivos para o solo, a biodiversidade e a economia rural.