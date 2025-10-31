O projeto Resenha Franca, criado para valorizar e reunir talentos da música sertaneja da cidade, segue ganhando força e expandindo fronteiras. Após o sucesso da edição de 2025, realizada em 25 de outubro e que movimentou o público em Franca, o evento se prepara para sua próxima parada: Delfinópolis (MG), na região da Serra da Canastra, em 13 de dezembro.

A edição contará com apresentações das duplas Nathan & Eduardo, Rick & Brenno, Vitor & Ryan, além do DJ Lipeh, todos artistas francanos que vêm se destacando no cenário sertanejo regional.

“A Resenha Franca vem recebendo um acolhimento incrível, tanto na cidade quanto em toda a região. Nesta última edição, recebemos visitantes de várias cidades vizinhas, e a entrega dos artistas chamou a atenção de organizadores de outros eventos”, destacou Hevertom Talles, idealizador do projeto.