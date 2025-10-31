O projeto Resenha Franca, criado para valorizar e reunir talentos da música sertaneja da cidade, segue ganhando força e expandindo fronteiras. Após o sucesso da edição de 2025, realizada em 25 de outubro e que movimentou o público em Franca, o evento se prepara para sua próxima parada: Delfinópolis (MG), na região da Serra da Canastra, em 13 de dezembro.
A edição contará com apresentações das duplas Nathan & Eduardo, Rick & Brenno, Vitor & Ryan, além do DJ Lipeh, todos artistas francanos que vêm se destacando no cenário sertanejo regional.
“A Resenha Franca vem recebendo um acolhimento incrível, tanto na cidade quanto em toda a região. Nesta última edição, recebemos visitantes de várias cidades vizinhas, e a entrega dos artistas chamou a atenção de organizadores de outros eventos”, destacou Hevertom Talles, idealizador do projeto.
Segundo ele, a edição de Delfinópolis será realizada dentro de um evento tradicional da cidade, a quermesse da Paróquia Divino Espírito Santo, que tem entrada gratuita e arrecada recursos para ações da comunidade local.
“Os organizadores dessa festa tradicional de Delfinópolis gostaram do formato da Resenha e nos convidaram para fazer parte dessa celebração tão importante. O projeto vem ganhando espaço, e com ele levamos a identidade e o talento dos artistas de Franca para outros palcos”, completou Hevertom.
Resenha Franca: sucesso em formato 360°
A edição realizada em Franca no último sábado, 25, no espaço Royal, consolidou o evento como uma das produções mais aguardadas do calendário sertanejo local. Os artistas se apresentaram em um palco 360°, proporcionando uma experiência próxima e interativa com o público.
Com foco na música sertaneja, o projeto aposta em apresentações descontraídas que valorizam o clima de resenha: muita música, alegria e conexão entre artistas e público.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.