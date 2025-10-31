01 de novembro de 2025
BASQUETE

'Tivemos um jogo bom', diz cestinha do Franca contra o União

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Marcos Limonti/Sesi Franca Basquete
Laterza comemorando boa partida com a camisa do Sesi Franca nesta quinta-feira
Sem poder contar com dois de seus principais jogadores — o ala-armador Georginho e o ala David Jackson, ambos lesionados —, o Sesi Franca Basquete viu outra dupla assumir o protagonismo na vitória sobre o União Corinthians, nessa quinta-feira, 30, no ginásio “Pedrocão”, em Franca. O armador Juan Laterza e o ala-armador Zu Jr. somaram juntos 55 pontos no placar final de 96 a 77 para o time francano.

A equipe francana demorou a se encaixar na partida, mas o armador argentino manteve uma atuação consistente do início ao fim. Ele marcou 29 pontos, com cinco arremessos de três convertidos. “Tivemos um bom jogo. Acho que, no primeiro tempo, eles (Corinthians) tiveram um bom aproveitamento nos arremessos, e precisávamos estar um pouco melhores nessa fase”, disse Laterza.

Com a missão de comandar o time na vaga de Georginho, que deverá ficar um mês fora da equipe, Laterza ressaltou que Franca terá uma partida importante contra o Minas, na próxima terça-feira, 4, em Belo Horizonte (MG). "Agora temos viagem (para jogar) com o Minas, um jogo chave para nós, um jogo importante contra uma equipe direta. Vamos tentar trabalhar muito para esse jogo e para nos trazer a vitória".

Além de enfrentar o Minas, o Sesi Franca enfrentará o Cruzeiro na quinta-feira, 6, na capital mineira. De volta para casa, a equipe comandada por Helinho Garcia receberá os times cariocas, sendo na sequência o Botafogo, no dia 10; o Flamengo, dia 12; e o Vasco, dia 17.

