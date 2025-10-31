01 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
GRAVE

Kombi roda duas vezes e capota após falha nos freios em Franca

Por Heverton Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Heverton Talles/GCN
Equipe do Corpo de Bombeiros resgatam as duas vítimas que ficaram presas dentro da Kombi
Equipe do Corpo de Bombeiros resgatam as duas vítimas que ficaram presas dentro da Kombi

Uma Kombi capotou e rodou duas vezes na manhã desta sexta-feira, 31, na avenida Major Nicácio, em Franca, após perder o freio em um trecho de descida. O veículo só parou depois de atingir o muro de um ponto comercial.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois homens estavam dentro da Kombi e seguiam no sentido da avenida Hélio Palermo, quando o condutor percebeu que o veículo havia perdido o freio. Para evitar um acidente mais grave e uma possível queda no córrego dos Bagres, o motorista jogou a Kombi contra o muro.

Com o impacto, o veículo capotou e chegou a rodar duas vezes. Os dois ocupantes ficaram presos dentro da Kombi, mas não entre as ferragens. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e conseguiram retirar as vítimas, que estavam conscientes.

Outros dois carros que estavam estacionados na via foram atingidos pela Kombi, causando danos materiais.

Um dos feridos foi encaminhado à Santa Casa de Franca e o outro ao Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”. Apesar da gravidade do acidente, ambos não correm risco de morte.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários