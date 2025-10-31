Uma Kombi capotou e rodou duas vezes na manhã desta sexta-feira, 31, na avenida Major Nicácio, em Franca, após perder o freio em um trecho de descida. O veículo só parou depois de atingir o muro de um ponto comercial.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois homens estavam dentro da Kombi e seguiam no sentido da avenida Hélio Palermo, quando o condutor percebeu que o veículo havia perdido o freio. Para evitar um acidente mais grave e uma possível queda no córrego dos Bagres, o motorista jogou a Kombi contra o muro.
Com o impacto, o veículo capotou e chegou a rodar duas vezes. Os dois ocupantes ficaram presos dentro da Kombi, mas não entre as ferragens. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e conseguiram retirar as vítimas, que estavam conscientes.
Outros dois carros que estavam estacionados na via foram atingidos pela Kombi, causando danos materiais.
Um dos feridos foi encaminhado à Santa Casa de Franca e o outro ao Pronto-socorro “Dr. Álvaro Azzuz”. Apesar da gravidade do acidente, ambos não correm risco de morte.
