MISTÉRIO

Mulher de 31 anos desaparece na região norte de Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Ana Paula Rodrigues Vieira Cunha Alves, de 31 anos
Ana Paula Rodrigues Vieira Cunha Alves, de 31 anos

A Polícia Civil de Franca investiga o desaparecimento de Ana Paula Rodrigues Vieira Cunha Alves, de 31 anos, que sumiu na quarta-feira, 29, no Jardim Luiza II, região norte da cidade. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária.

José Raimundo Francisco Alves, de 43 anos, marido da desaparecida, acionou a polícia, e disse que Ana Paula, que é diagnosticada com esquizofrenia, saiu da residência no momento em que ele se ausentou para buscar a filha do casal na escola.

Ana Paula foi vista pela última vez na residência do casal, na rua Fábio Batista Carneiro.

José Raimundo, ainda informou à polícia que Ana Paula deixou seu telefone celular e o documento RG mais recente em casa. Ele destacou ainda que a mulher já possuía o costume de se ausentar, mas que a encontrava rapidamente. Desta vez, no entanto, ela não foi encontrada nos lugares de costume.

Informações sobre o paradeiro da mulher podem ser encaminhadas para a polícia pelo 190, 197 ou (16) 99154-3653.

