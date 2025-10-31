A Polícia Civil de Franca investiga o desaparecimento de Ana Paula Rodrigues Vieira Cunha Alves, de 31 anos, que sumiu na quarta-feira, 29, no Jardim Luiza II, região norte da cidade. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária.
José Raimundo Francisco Alves, de 43 anos, marido da desaparecida, acionou a polícia, e disse que Ana Paula, que é diagnosticada com esquizofrenia, saiu da residência no momento em que ele se ausentou para buscar a filha do casal na escola.
Ana Paula foi vista pela última vez na residência do casal, na rua Fábio Batista Carneiro.
José Raimundo, ainda informou à polícia que Ana Paula deixou seu telefone celular e o documento RG mais recente em casa. Ele destacou ainda que a mulher já possuía o costume de se ausentar, mas que a encontrava rapidamente. Desta vez, no entanto, ela não foi encontrada nos lugares de costume.
Informações sobre o paradeiro da mulher podem ser encaminhadas para a polícia pelo 190, 197 ou (16) 99154-3653.
