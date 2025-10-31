Veja o obituário desta sexta-feira, 31, em Franca:

Nome: Silvia Penteado Silvestre Dau

Idade: Não informada

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Abadia Querino Dante

Idade: 71 anos

Local do velório: São Vicente, sala 2

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h