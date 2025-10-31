Veja o obituário desta sexta-feira, 31, em Franca:
Nome: Silvia Penteado Silvestre Dau
Idade: Não informada
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Abadia Querino Dante
Idade: 71 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
