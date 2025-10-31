O tempo em Franca seguirá instável nos próximos dias, com previsão de chuva em todos os períodos, segundo o Climatempo. As temperaturas ficam entre 18°C e 29°C, e a umidade do ar aumenta gradualmente até o início da próxima semana, quando há risco de temporal.

Nesta sexta-feira, 31, o sol aparece entre muitas nuvens, mas o tempo muda à tarde, com pancadas de chuva e possibilidade de precipitação de até 4,2 mm. À noite, o clima permanece chuvoso e com temperatura máxima de 26°C.

No sábado, 1º, a previsão indica 2 mm de chuva, com sol e nuvens pela manhã e pancadas à tarde. À noite, o tempo deve seguir instável, com mínima de 18°C e máxima de 29°C.