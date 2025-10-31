O tempo em Franca seguirá instável nos próximos dias, com previsão de chuva em todos os períodos, segundo o Climatempo. As temperaturas ficam entre 18°C e 29°C, e a umidade do ar aumenta gradualmente até o início da próxima semana, quando há risco de temporal.
Nesta sexta-feira, 31, o sol aparece entre muitas nuvens, mas o tempo muda à tarde, com pancadas de chuva e possibilidade de precipitação de até 4,2 mm. À noite, o clima permanece chuvoso e com temperatura máxima de 26°C.
No sábado, 1º, a previsão indica 2 mm de chuva, com sol e nuvens pela manhã e pancadas à tarde. À noite, o tempo deve seguir instável, com mínima de 18°C e máxima de 29°C.
O domingo, 2, será o dia mais abafado do fim de semana, com sol entre nuvens e aumento das chuvas no período da tarde e da noite. A previsão é de 16,1 mm, com temperaturas variando entre 19°C e 28°C.
Na segunda-feira, 3, o cenário se agrava: o céu fica nublado desde cedo e há previsão de 21,8 mm de chuva ao longo do dia, com risco de temporal à tarde. A temperatura mínima será de 20°C e a máxima não deve passar de 24°C.
A sequência de dias chuvosos marca o início de novembro com clima típico da primavera - abafado, instável e com pancadas frequentes de chuva.
