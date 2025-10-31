A região de Franca ganhou destaque no cenário estadual com o lançamento das Rotas do Queijo de São Paulo, projeto do Governo do Estado que reúne 102 propriedades em 77 municípios para fortalecer a produção artesanal, o turismo rural e a gastronomia paulista. Entre as cidades participantes, está Pedregulho, que passa a integrar oficialmente a Rota Mogiana Paulista, ao lado de Cássia dos Coqueiros, Jaboticabal, Jardinópolis e Santa Cruz da Esperança.
O anúncio foi feito nessa quinta-feira, 30, durante o evento Mesa SP, com a presença do vice-governador Felício Ramuth (PSD) e dos secretários estaduais das pastas envolvidas. O projeto é coordenado pela Casa Civil e conta com apoio das secretarias de Turismo e Viagens, Agricultura e Abastecimento, Cultura e Economias Criativas, Desenvolvimento Econômico e da Invest SP.
Queijo, cultura e turismo rural
Inspiradas nas Rotas do Vinho e do Café, as Rotas do Queijo têm como objetivo aproximar produtores, turistas e consumidores, criando experiências que unem sabores, cultura e tradição do campo. Em Pedregulho e nas demais cidades da Mogiana Paulista, o projeto valoriza o saber artesanal dos produtores rurais e as propriedades que mantêm viva a identidade do queijo feito à mão, com qualidade e tradição.
“O queijo é mais do que um alimento - é parte da história, do trabalho e da cultura do interior paulista. Ao integrar Pedregulho à rota, o Governo reforça o potencial da região de Franca no turismo rural e na produção artesanal”, destacou o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena.
Produção em destaque
O Estado de São Paulo é hoje um dos principais polos de produção artesanal de queijos do Brasil, com reconhecimento internacional. Na 7ª edição do Mondial du Fromage et des Produits Laitiers, realizado na França, quatro queijos paulistas conquistaram medalhas de ouro.
Desde 2022, o número de produtores registrados no Serviço de Inspeção de São Paulo (SISP) cresceu 300%, impulsionado pela simplificação do processo de registro. Atualmente, são quase 60 queijarias artesanais reconhecidas, além de mais de 100 indústrias no Estado.
Rota Mogiana Paulista
Na região, a Rota Mogiana Paulista vai reunir propriedades e experiências ligadas à produção artesanal de queijo, gastronomia local e turismo rural. Além de Pedregulho, participam Cássia dos Coqueiros, Jaboticabal, Jardinópolis e Santa Cruz da Esperança, fortalecendo a integração entre os municípios e ampliando o potencial econômico e turístico da Mogiana.
“O que estamos construindo é um ambiente que une qualidade, inovação e identidade. Nossos queijos são reconhecidos no mundo todo e representam o melhor da agricultura paulista”, afirmou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.
