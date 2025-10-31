A região de Franca ganhou destaque no cenário estadual com o lançamento das Rotas do Queijo de São Paulo, projeto do Governo do Estado que reúne 102 propriedades em 77 municípios para fortalecer a produção artesanal, o turismo rural e a gastronomia paulista. Entre as cidades participantes, está Pedregulho, que passa a integrar oficialmente a Rota Mogiana Paulista, ao lado de Cássia dos Coqueiros, Jaboticabal, Jardinópolis e Santa Cruz da Esperança.

O anúncio foi feito nessa quinta-feira, 30, durante o evento Mesa SP, com a presença do vice-governador Felício Ramuth (PSD) e dos secretários estaduais das pastas envolvidas. O projeto é coordenado pela Casa Civil e conta com apoio das secretarias de Turismo e Viagens, Agricultura e Abastecimento, Cultura e Economias Criativas, Desenvolvimento Econômico e da Invest SP.

Queijo, cultura e turismo rural

Inspiradas nas Rotas do Vinho e do Café, as Rotas do Queijo têm como objetivo aproximar produtores, turistas e consumidores, criando experiências que unem sabores, cultura e tradição do campo. Em Pedregulho e nas demais cidades da Mogiana Paulista, o projeto valoriza o saber artesanal dos produtores rurais e as propriedades que mantêm viva a identidade do queijo feito à mão, com qualidade e tradição.