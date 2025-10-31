A Escola Estadual "Ângelo Scarabucci", de Franca, foi uma das vencedoras da 4ª edição do Prêmio Ciência para Todos, promovido pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e pela Fundação Roberto Marinho, por meio do Canal Futura. A unidade francana conquistou o primeiro lugar na categoria Ensino Médio com o projeto “Fertiliza Invasora”, que destacou-se entre dezenas de trabalhos de escolas públicas do Estado.

A cerimônia de premiação ocorreu nessa quarta-feira, 29, no Museu Catavento, em São Paulo. A iniciativa tem como objetivo estimular a produção científica entre estudantes da rede pública e aproximar a ciência do cotidiano das comunidades escolares.

Projeto Fertiliza Invasora

O trabalho desenvolvido pelos alunos da "Ângelo Scarabucci" propõe o reaproveitamento de plantas invasoras como fertilizante natural, uma alternativa sustentável que reduz o desperdício e incentiva práticas ecológicas no cultivo. A pesquisa foi orientada por professores da própria escola e envolveu levantamentos de campo, experimentos e análise dos efeitos do composto em diferentes tipos de solo.