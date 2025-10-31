A Escola Estadual "Ângelo Scarabucci", de Franca, foi uma das vencedoras da 4ª edição do Prêmio Ciência para Todos, promovido pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e pela Fundação Roberto Marinho, por meio do Canal Futura. A unidade francana conquistou o primeiro lugar na categoria Ensino Médio com o projeto “Fertiliza Invasora”, que destacou-se entre dezenas de trabalhos de escolas públicas do Estado.
A cerimônia de premiação ocorreu nessa quarta-feira, 29, no Museu Catavento, em São Paulo. A iniciativa tem como objetivo estimular a produção científica entre estudantes da rede pública e aproximar a ciência do cotidiano das comunidades escolares.
Projeto Fertiliza Invasora
O trabalho desenvolvido pelos alunos da "Ângelo Scarabucci" propõe o reaproveitamento de plantas invasoras como fertilizante natural, uma alternativa sustentável que reduz o desperdício e incentiva práticas ecológicas no cultivo. A pesquisa foi orientada por professores da própria escola e envolveu levantamentos de campo, experimentos e análise dos efeitos do composto em diferentes tipos de solo.
A proposta chamou atenção da comissão avaliadora por aliar ciência, sustentabilidade e responsabilidade ambiental, apresentando resultados aplicáveis ao dia a dia.
Reconhecimento estadual
Além da escola francana, outras duas instituições foram premiadas: a Escola Estadual "Mitiharu Tanaka", de Várzea Paulista, vencedora com o projeto Cidade à Prova d’Água, na categoria Ensino Fundamental, e a Escola Estadual "Luiz Bortoletto", de Pedreira, com o projeto Farmácia Natural – Saberes Populares e Plantas Medicinais da Comunidade.
Para os organizadores, o prêmio reforça o papel da escola pública como espaço de inovação, pesquisa e transformação social. Os professores orientadores das equipes vencedoras receberão notebooks como reconhecimento, e os alunos terão a oportunidade de visitar centros de pesquisa apoiados pela Fapesp, com transporte e acompanhamento pedagógico garantidos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.