GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
EDUCAÇÃO

Escola de Franca vence prêmio estadual com projeto sustentável

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Governo de SP
Alunos vencedores da 4ª edição do Prêmio Ciência para Todos
A Escola Estadual "Ângelo Scarabucci", de Franca, foi uma das vencedoras da 4ª edição do Prêmio Ciência para Todos, promovido pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e pela Fundação Roberto Marinho, por meio do Canal Futura. A unidade francana conquistou o primeiro lugar na categoria Ensino Médio com o projeto “Fertiliza Invasora”, que destacou-se entre dezenas de trabalhos de escolas públicas do Estado.

A cerimônia de premiação ocorreu nessa quarta-feira, 29, no Museu Catavento, em São Paulo. A iniciativa tem como objetivo estimular a produção científica entre estudantes da rede pública e aproximar a ciência do cotidiano das comunidades escolares.

Projeto Fertiliza Invasora

O trabalho desenvolvido pelos alunos da "Ângelo Scarabucci" propõe o reaproveitamento de plantas invasoras como fertilizante natural, uma alternativa sustentável que reduz o desperdício e incentiva práticas ecológicas no cultivo. A pesquisa foi orientada por professores da própria escola e envolveu levantamentos de campo, experimentos e análise dos efeitos do composto em diferentes tipos de solo.

A proposta chamou atenção da comissão avaliadora por aliar ciência, sustentabilidade e responsabilidade ambiental, apresentando resultados aplicáveis ao dia a dia.

Reconhecimento estadual

Além da escola francana, outras duas instituições foram premiadas: a Escola Estadual "Mitiharu Tanaka", de Várzea Paulista, vencedora com o projeto Cidade à Prova d’Água, na categoria Ensino Fundamental, e a Escola Estadual "Luiz Bortoletto", de Pedreira, com o projeto Farmácia Natural – Saberes Populares e Plantas Medicinais da Comunidade.

Para os organizadores, o prêmio reforça o papel da escola pública como espaço de inovação, pesquisa e transformação social. Os professores orientadores das equipes vencedoras receberão notebooks como reconhecimento, e os alunos terão a oportunidade de visitar centros de pesquisa apoiados pela Fapesp, com transporte e acompanhamento pedagógico garantidos.

