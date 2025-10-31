31 de outubro de 2025
À LUZ DO DIA

Criminoso furta caixa de som de criança autista em Franca

Por Laís Bachur | de Franca
| Tempo de leitura: 1 min
Câmeras de segurança
Criminoso furtando a caixa de som, em plena luz do dia, no Centro de Franca
Criminoso furtando a caixa de som, em plena luz do dia, no Centro de Franca

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma caixa de som de dentro de um carro estacionado no Centro de Franca, na tarde dessa quinta-feira, 30. O que ele não sabia é que o objeto furtado pertencia a uma criança autista, que utiliza a caixa para ouvir música e se acalmar.

O crime aconteceu quando o proprietário do veículo, uma Parati prata, parou por alguns minutos para deixar ferramentas em um estabelecimento. Nesse intervalo, o suspeito, que já rondava o local observando o movimento, se aproximou do carro, verificou que a porta estava destrancada e agiu rapidamente.

Após abrir o veículo, o homem se afastou por alguns segundos, analisando o fluxo de pessoas na rua. Em seguida, retornou, abriu novamente a porta e retirou a caixa de som que estava no banco de trás. Ele fugiu logo em seguida.

A família da criança, que depende do aparelho para ajudar no controle emocional e sensorial, faz um apelo à população por informações que possam ajudar a localizar o equipamento, já que não tem condições financeiras de comprar outro.

O suspeito, que vestia bermuda, camiseta verde e boné, ainda não foi identificado. Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso segue em investigação.

