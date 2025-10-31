Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando uma caixa de som de dentro de um carro estacionado no Centro de Franca, na tarde dessa quinta-feira, 30. O que ele não sabia é que o objeto furtado pertencia a uma criança autista, que utiliza a caixa para ouvir música e se acalmar.

O crime aconteceu quando o proprietário do veículo, uma Parati prata, parou por alguns minutos para deixar ferramentas em um estabelecimento. Nesse intervalo, o suspeito, que já rondava o local observando o movimento, se aproximou do carro, verificou que a porta estava destrancada e agiu rapidamente.

Após abrir o veículo, o homem se afastou por alguns segundos, analisando o fluxo de pessoas na rua. Em seguida, retornou, abriu novamente a porta e retirou a caixa de som que estava no banco de trás. Ele fugiu logo em seguida.