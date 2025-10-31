Franca está com inscrições abertas para o curso gratuito Formação para Empreendedores, realizado em parceria com a plataforma Shopee. A iniciativa busca capacitar francanos que vendem produtos on-line e desejam aprimorar o desempenho em plataformas de comércio eletrônico.
O curso será totalmente on-line, com três encontros de 1 hora de duração cada, nos dias 11, 18 e 25 de novembro, sempre das 14h às 15h. Ainda há 43 vagas disponíveis, e as inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura, clicando aqui.
Conteúdo das aulas
O primeiro módulo, no dia 11, abordará produção de conteúdo como estratégia de marketing, mostrando como criar materiais relevantes para fortalecer o negócio e as ferramentas disponíveis para isso.
No segundo encontro, em 18 de novembro, os participantes aprenderão sobre boas práticas de gestão, precificação, organização de estoque e atendimento ao cliente.
O curso se encerra no dia 25, com uma aula sobre ingresso no mercado digital, integração entre negócios físicos e virtuais, e estratégias para aumentar o alcance e as vendas on-line.
Requisitos e informações
Podem participar moradores de Franca com idade entre 18 e 50 anos e ensino médio completo. Mais informações podem ser obtidas na Escola Municipal Profissionalizante, pelo telefone (16) 3706-6590.
