GCN - Sampi Franca
OPORTUNIDADE

Prefeitura e Shopee oferecem curso gratuito sobre vendas online

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Site onde os interessados devem fazer suas inscrições para a formação gratuita
Franca está com inscrições abertas para o curso gratuito Formação para Empreendedores, realizado em parceria com a plataforma Shopee. A iniciativa busca capacitar francanos que vendem produtos on-line e desejam aprimorar o desempenho em plataformas de comércio eletrônico.

O curso será totalmente on-line, com três encontros de 1 hora de duração cada, nos dias 11, 18 e 25 de novembro, sempre das 14h às 15h. Ainda há 43 vagas disponíveis, e as inscrições devem ser feitas pelo site da Prefeitura, clicando aqui.

Conteúdo das aulas

O primeiro módulo, no dia 11, abordará produção de conteúdo como estratégia de marketing, mostrando como criar materiais relevantes para fortalecer o negócio e as ferramentas disponíveis para isso.

No segundo encontro, em 18 de novembro, os participantes aprenderão sobre boas práticas de gestão, precificação, organização de estoque e atendimento ao cliente.

O curso se encerra no dia 25, com uma aula sobre ingresso no mercado digital, integração entre negócios físicos e virtuais, e estratégias para aumentar o alcance e as vendas on-line.

Requisitos e informações

Podem participar moradores de Franca com idade entre 18 e 50 anos e ensino médio completo. Mais informações podem ser obtidas na Escola Municipal Profissionalizante, pelo telefone (16) 3706-6590.

