Os cemitérios de Franca esperam cerca de 140 mil pessoas neste primeiro fim de semana de novembro. No domingo, 2, é celebrado o Dia de Finados, marcado por homenagens aos mortos.

Os cemitérios municipais Saudade e Santo Agostinho devem receber cerca de 120 mil visitantes neste fim de semana, durante a véspera e o Dia de Finados, celebrados nos dias 1º e 2 de novembro. Os espaços estarão abertos ao público das 7h às 17h.

Durante o feriado, servidores municipais estarão de plantão para orientar os visitantes sobre a localização de sepulturas e reforçar as ações de prevenção à dengue. É fundamental que os frequentadores evitem o uso de pratos e embalagens plásticas nos vasos de flores, já que esses materiais acumulam água e facilitam a proliferação do mosquito Aedes aegypti.