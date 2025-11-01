Os cemitérios de Franca esperam cerca de 140 mil pessoas neste primeiro fim de semana de novembro. No domingo, 2, é celebrado o Dia de Finados, marcado por homenagens aos mortos.
Os cemitérios municipais Saudade e Santo Agostinho devem receber cerca de 120 mil visitantes neste fim de semana, durante a véspera e o Dia de Finados, celebrados nos dias 1º e 2 de novembro. Os espaços estarão abertos ao público das 7h às 17h.
Durante o feriado, servidores municipais estarão de plantão para orientar os visitantes sobre a localização de sepulturas e reforçar as ações de prevenção à dengue. É fundamental que os frequentadores evitem o uso de pratos e embalagens plásticas nos vasos de flores, já que esses materiais acumulam água e facilitam a proliferação do mosquito Aedes aegypti.
A Vigilância Sanitária também autorizou a venda de flores nas imediações dos cemitérios, por comerciantes que participaram de um leilão realizado neste mês. A venda de outros produtos que não estejam relacionados à data está proibida.
No Cemitério Santo Agostinho, haverá uma missa especial no domingo, 2, às 8h, celebrada pela Paróquia Santa Mônica, em homenagem aos entes queridos.
Já no Cemitério Jardim das Oliveiras, a expectativa é que circulem de 20 mil a 25 mil pessoas durante o Dia de Finados. Segundo a administração, haverá uma missa às 8h da manhã. O horário de funcionamento será das 7h às 17h.
Túmulos históricos preservam memória da cidade
O Cemitério da Saudade abriga sepulturas tombadas pelo Condephat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico de Franca), pertencentes a personalidades que marcaram a história do município.
Entre os túmulos históricos, estão os de Padre Alonso Ferreira (Monsenhor Rosa), José Garcia Duarte (Barão da Franca), Maria Amélia Araújo Pinheiro (Baronesa de Franca), Dr. Júlio Cardoso, Ygino Rodrigues (O Poeta) e Maria Conceição de Barros, conhecida como “Alma Milagrosa”. O local também guarda os combatentes francanos da Revolução Constitucionalista de 1932.
