O Sesi Franca Basquete venceu o União Corinthians por 96 a 77 na noite desta quinta-feira, 30, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela quinta rodada do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025-2026. O novo reforço da equipe, o panamenho Luis Rodríguez, já está na cidade e acompanhou a partida das arquibancadas.
O argentino Laterza foi o dono do jogo ao marcar 29 pontos para o Franca. Zu Júnior também apareceu bem no ataque, com 26 pontos para a equipe da casa. O destaque do time gaúcho foi Barnes, com 23 pontos.
O jogo começou com Barnes fazendo a diferença, com bom aproveitamento do norte-americano. O União Corinthians abriu 16 a 4, obrigando Helinho Garcia a pedir tempo. O Franca reagiu, tirou a diferença, encostando no marcador, terminando o primeiro período perdendo por apenas um ponto: 24 a 23.
O jogo passou a ficar equilibrado. O placar se repetiu no segundo quarto (24 a 23) para os visitantes, que venciam por 48 a 46 no placar geral.
O time da casa voltou melhor do intervalo e, com uma grande atuação do armador argentino Laterza, dominou o terceiro período por 26 a 10, abrindo boa vantagem no placar. No último quarto, bastou administrar o resultado — o Franca também levou a melhor, vencendo por 24 a 19.
Agora, o time francano sai para dois jogos em Minas Gerais, contra o Minas e contra o Cruzeiro, pela sequência do NBB.
