Uma forte tempestade que atingiu Delfinópolis, no Sul de Minas Gerais, no fim da tarde desta quinta-feira, 30, provocou estragos e deixou parte da cidade sem energia elétrica.
De acordo com moradores, a chuva veio acompanhada de ventos fortes e granizo, e causou alagamentos em pontos do município. Árvores e galhos caíram sobre ruas e calçadas, e postes de energia também tombaram, o que interrompeu o fornecimento de luz em diferentes regiões.
No momento da tempestade, alunos e professores estavam em aula na Escola Estadual "Professora Neiva Maria Leite Ginásio". Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Por conta dos danos e da falta de energia, as aulas foram suspensas nesta sexta-feira, 31.
Equipes da prefeitura e da concessionária de energia atuam desde o início da noite para desobstruir vias e restabelecer o serviço. Ainda não há informações sobre o número total de residências afetadas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.