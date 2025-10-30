Uma forte tempestade que atingiu Delfinópolis, no Sul de Minas Gerais, no fim da tarde desta quinta-feira, 30, provocou estragos e deixou parte da cidade sem energia elétrica.

De acordo com moradores, a chuva veio acompanhada de ventos fortes e granizo, e causou alagamentos em pontos do município. Árvores e galhos caíram sobre ruas e calçadas, e postes de energia também tombaram, o que interrompeu o fornecimento de luz em diferentes regiões.

No momento da tempestade, alunos e professores estavam em aula na Escola Estadual "Professora Neiva Maria Leite Ginásio". Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Por conta dos danos e da falta de energia, as aulas foram suspensas nesta sexta-feira, 31.