Uma mulher de 70 anos ficou ferida após ser atingida por uma motocicleta enquanto atravessava a rua Francisco Marques, na Vila São Sebastião, em Franca, na tarde desta quinta-feira, 30. Segundo informações apuradas no local, a idosa fazia a travessia fora da faixa de pedestres quando foi atingida pelo veículo conduzido por um entregador.

Uma câmera de segurança da Prefeitura de Franca registrou o momento do acidente. O vídeo mostra a mulher observando o trânsito antes de iniciar a travessia. Já no meio da via, ela olhou apenas para frente e não percebeu a aproximação da motocicleta. O impacto derrubou tanto a pedestre quanto o motociclista.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e socorreram a idosa, que foi encaminhada consciente a um hospital particular da cidade. O estado de saúde dela não foi informado.