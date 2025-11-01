A multinacional Heineken confirmou que vai inaugurar oficialmente sua nova cervejaria em Passos (MG) em novembro. O empreendimento, que recebeu investimento superior a R$ 2,5 bilhões, é o maior já realizado pela companhia no Brasil e marca a primeira planta greenfield - construída do zero - do grupo no país. Esta também será a primeira inauguração global da Heineken em cinco anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa.

Localizada às margens da rodovia Humberto Almeida, entre Passos e São João Batista do Glória, a nova cervejaria ocupa uma área de 120 hectares e foi projetada para produzir até 5 milhões de hectolitros de cerveja por ano. O foco inicial será nas marcas premium Heineken e Amstel.

Os primeiros testes de produção começaram em junho, com a chegada do lote inaugural de malte. As amostras passaram por rigorosas análises internas e externas para garantir os padrões de qualidade da marca.