A multinacional Heineken confirmou que vai inaugurar oficialmente sua nova cervejaria em Passos (MG) em novembro. O empreendimento, que recebeu investimento superior a R$ 2,5 bilhões, é o maior já realizado pela companhia no Brasil e marca a primeira planta greenfield - construída do zero - do grupo no país. Esta também será a primeira inauguração global da Heineken em cinco anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa.
Localizada às margens da rodovia Humberto Almeida, entre Passos e São João Batista do Glória, a nova cervejaria ocupa uma área de 120 hectares e foi projetada para produzir até 5 milhões de hectolitros de cerveja por ano. O foco inicial será nas marcas premium Heineken e Amstel.
Os primeiros testes de produção começaram em junho, com a chegada do lote inaugural de malte. As amostras passaram por rigorosas análises internas e externas para garantir os padrões de qualidade da marca.
Com a inauguração, o Brasil consolida-se como um dos principais mercados globais da Heineken, responsável por cerca de 20% do volume mundial de vendas. Nos últimos cinco anos, a companhia já investiu cerca de R$ 6 bilhões no país, somando agora 14 unidades operacionais.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.