A Casa São Camilo de Léllis, entidade sem fins lucrativos que atua na área de assistência social em Franca, abriu processo seletivo para a contratação de um psicólogo. A vaga é para 30 horas semanais e exige formação superior completa em psicologia e registro ativo no CRP (Conselho Regional de Psicologia).

Segundo a instituição, experiência na área de assistência social e com atendimento a pessoas idosas será considerada um diferencial no processo de seleção.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Casa São Camilo de Léllis, localizada na Rua José Franchini, 2.661, no Jardim São Luiz II, nesta sexta-feira, 31, e na segunda-feira, 3, durante o horário comercial — das 8h às 17h. A entidade informou que não receberá currículos por e-mail.