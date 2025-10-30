As crianças da Catequese Paroquial da Sé Catedral, a Catedral Nossa Senhora da Conceição, em Franca, participaram da 4ª Festa de Todos os Santos, na noite dessa quarta-feira, 29. As crianças foram convocadas a se vestir como seus santos de devoção durante a realização da festa.

“Nossas crianças da Catequese se vestiram de seus santos de devoção, lembrando-nos de que a santidade é um chamado para todos, também para os pequenos”, disse o padre Rogério Ruffo, pároco da Catedral.

Ruffo ainda fez referência às comemorações do popular “Dia das Bruxas”, em que crianças são incentivadas a se fantasiar e pedir doces nas casas, como faz a tradição americana. Ele cita as fantasias como “passageiras” e reforça os santos como verdadeiro modelo de vida cristã.