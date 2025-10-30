A Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo iniciará neste sábado, 1º, a Operação Impacto Piracema 2025/2026, com o objetivo de preservar as espécies nativas de peixes durante o período de reprodução e garantir o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos da bacia hidrográfica do rio Paraná, que inclui os rios de Franca e região.

A ação seguirá até 28 de fevereiro de 2026, conforme determina a Instrução Normativa Ibama nº 25/2009. Durante esses quatro meses, a pesca de espécies nativas estará proibida em qualquer circunstância, assim como o uso de redes e tarrafas.

A restrição tem como finalidade permitir o repovoamento natural dos rios e assegurar a sustentabilidade da atividade pesqueira. Entre as espécies protegidas estão traíra, jundiá, lambari, cará, dourado, pintado, piau, piapara e pacu.