A Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo iniciará neste sábado, 1º, a Operação Impacto Piracema 2025/2026, com o objetivo de preservar as espécies nativas de peixes durante o período de reprodução e garantir o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos da bacia hidrográfica do rio Paraná, que inclui os rios de Franca e região.
A ação seguirá até 28 de fevereiro de 2026, conforme determina a Instrução Normativa Ibama nº 25/2009. Durante esses quatro meses, a pesca de espécies nativas estará proibida em qualquer circunstância, assim como o uso de redes e tarrafas.
A restrição tem como finalidade permitir o repovoamento natural dos rios e assegurar a sustentabilidade da atividade pesqueira. Entre as espécies protegidas estão traíra, jundiá, lambari, cará, dourado, pintado, piau, piapara e pacu.
A pesca amadora de peixes exóticos, como tilápia e tucunaré, continua permitida, desde que respeitado o limite máximo de 10 quilos por pescador. A Polícia Ambiental alerta que o descumprimento das normas previstas para o período da Piracema constitui crime ambiental, sujeito a multa e apreensão de materiais e embarcações.
Durante a operação, a Polícia Militar Ambiental reforçará o policiamento náutico e terrestre, com fiscalizações diárias em rios, reservatórios, lagos e lagoas. As ações incluem pontos de bloqueio e visibilidade em vias de acesso a ranchos, prainhas e áreas turísticas, além da fiscalização de estoques de pescado entre os dias 5 e 7 de novembro, para coibir o armazenamento irregular de espécies nativas. Também estão previstas operações integradas com outras forças de segurança e a distribuição de materiais educativos voltados à conscientização ambiental de pescadores e turistas.
Além das ações preventivas, serão realizadas operações repressivas para combater práticas ilegais, como o uso de petrechos proibidos, pesca em locais interditados e transporte irregular de pescado.
De acordo com o Tenente-Coronel PM John Heberth Rodrigues, comandante do 4º BPAmb, a Piracema é um momento crucial para a reprodução das espécies e a manutenção do equilíbrio ambiental, e a atuação preventiva e educativa da Polícia Ambiental é essencial para garantir que esse ciclo natural ocorra sem interferências predatórias.
A corporação orienta que qualquer atividade de pesca neste período seja precedida de consulta à legislação vigente e reforça que denúncias de pesca predatória podem ser feitas pelo telefone 190.
