O mês está chegando ao fim, e a campanha Outubro Rosa continua mobilizando mulheres e reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama — o tipo mais comum entre elas. Em Franca, o tema ganha destaque tanto nas ações de saúde quanto em histórias de coragem e superação, como a da consultora em amamentação Iza Costa, de 43 anos, que descobriu a doença de forma inesperada.

Diagnóstico inesperado

A história de Iza Costa é um exemplo da importância da atenção ao próprio corpo. Consultora em amamentação e técnica de enfermagem no Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", ela descobriu o câncer ao testar uma bomba de ordenha que havia sido devolvida por uma cliente. “Na hora em que coloquei o funil no peito, senti um nódulo. Assustei-me, mas nem imaginei que poderia ser câncer. Falei com meu ginecologista, fiz os exames e veio o diagnóstico: carcinoma invasivo grau 3”, relembra.

Enfrentando a quimioterapia

Iza iniciou o tratamento com quimioterapia e descreve o processo como um desafio físico e emocional. “A queda do cabelo é rápida e os efeitos colaterais são severos: enjoo, náuseas, dificuldade para se alimentar. Mas sempre penso que, quando sinto os efeitos, é o remédio agindo. Passa, e eu consigo retomar minhas atividades”, contou.