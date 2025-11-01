O Movimento em Defesa da Educação Especial realiza neste sábado, 1º de novembro, a II Caminhada em Prol da Educação Especial, com o objetivo de dar visibilidade e voz às crianças e adolescentes da educação especial. Em Franca, o ato será às 9h da manhã, com concentração no Terminal de Ônibus do Centro, em frente aos Correios.

A mobilização também acontecerá simultaneamente em outras cidades paulistas, como Sorocaba, Votorantim, Guarujá, Indaiatuba, Piracicaba, Ribeirão Preto, Suzano, Mogi das Cruzes, Guarulhos e Santo André.

Segundo a professora Priscila Cintra Neves Gomide, da rede estadual e representante do movimento, a caminhada busca sensibilizar a sociedade e o governo estadual sobre os impactos das recentes mudanças na política de educação especial.