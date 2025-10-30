Ainda sem Georginho e David Jackson, lesionados, o Sesi Franca volta à quadra na noite desta quinta-feira, 30, às 19h, contra o Corinthians do Sul, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela quinta rodada do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.
O time francano vem de um tropeço dentro de casa na última rodada, ao perder para o Caxias-RS, resultado que custou a sua invencilidade de três jogos na competição nacional.
O armador Georginho está com uma lesão muscular na coxa e deve ficar de fora da equipe de quatro a seis semanas. Já o ala/armador DJ, também com uma lesão na coxa, deve permanecer em tratamento por mais três semanas.
O técnico Helinho Garcia disse que os dois atletas contundidos são importantes para a equipe, mas vai em buca da reabilitação. "Todos os jogos são duríssimos e agora é enfrentar a equipe do Corinthians do Sul, em busca de mais uma vitória no NBB", disse o treinador.
O Sesi Franca é o terceiro colocado no NBB, com três vitórias e uma derrota. O time gaúcho está em 12º lugar, com uma vitória e uma derrota.
