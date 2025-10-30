31 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
BASQUETE

Franca busca reabilitação no NBB contra o Corinthians-RS no Póli

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Helinho Garcia quer retomar o caminho das vitórias no NBB
Helinho Garcia quer retomar o caminho das vitórias no NBB

Ainda sem Georginho e David Jackson, lesionados, o Sesi Franca volta à quadra na noite desta quinta-feira, 30, às 19h, contra o Corinthians do Sul, no ginásio Pedrocão, em Franca, pela quinta rodada do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.

O time francano vem de um tropeço dentro de casa na última rodada, ao perder para o Caxias-RS, resultado que custou a sua invencilidade de três jogos na competição nacional.

O armador Georginho está com uma lesão muscular na coxa e deve ficar de fora da equipe de quatro a seis semanas. Já o ala/armador DJ, também com uma lesão na coxa, deve permanecer em tratamento por mais três semanas.

O técnico Helinho Garcia disse que os dois atletas contundidos são importantes para a equipe, mas vai em buca da reabilitação. "Todos os jogos são duríssimos e agora é enfrentar a equipe do Corinthians do Sul, em busca de mais uma vitória no NBB", disse o treinador.

O Sesi Franca é o terceiro colocado no NBB, com três vitórias e uma derrota. O time gaúcho está em 12º lugar, com uma vitória e uma derrota.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários