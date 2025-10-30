31 de outubro de 2025
INFRAESTRUTURA

Franca vai instalar novas barreiras de proteção em avenidas

Por Hevertom Talles |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Prefeitura de Franca
Locais receberão estruturas de concreto inclinadas que ajudam a reduzir o impacto em caso de colisões, garantindo mais segurança para motoristas e pedestres
A Prefeitura de Franca abriu um processo de concorrência eletrônica para contratar uma empresa especializada na execução de obras de construção e adequação de dispositivos de contenção viária nas marginais da cidade.

O objetivo é reforçar a segurança no trânsito, atendendo às normas da Abnt (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e às diretrizes de sinalização do Contran, DER/SP e Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo a Prefeitura, as empresas interessadas podem enviar propostas até 9h30 do dia 12 de novembro. O valor estimado do contrato é de R$ 663.181,38, e, por se tratar de uma concorrência on-line, a abertura das propostas ocorrerá logo em seguida.

O investimento prevê a instalação de barreiras de proteção do tipo “New Jersey”, estruturas de concreto inclinadas que ajudam a reduzir o impacto em caso de colisões, garantindo mais segurança para motoristas e pedestres.

Os dispositivos serão instalados, inicialmente, em três pontos estratégicos:

  • Rotatória da avenida Dr. Hélio Palermo com a avenida José Rodrigues da Costa Sobrinho, próximo ao Hemocentro;

Rotatória da avenida Dr. Hélio Palermo com a avenida Orlando Dompieri;

  • Trecho da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, entre a rua Franklin Martins e a avenida Champagnat.

    • O edital completo pode ser consultado no Portal de Compras Públicas, pelo link - clicando aqui.

