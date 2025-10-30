A Prefeitura de Franca abriu um processo de concorrência eletrônica para contratar uma empresa especializada na execução de obras de construção e adequação de dispositivos de contenção viária nas marginais da cidade.

O objetivo é reforçar a segurança no trânsito, atendendo às normas da Abnt (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e às diretrizes de sinalização do Contran, DER/SP e Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo a Prefeitura, as empresas interessadas podem enviar propostas até 9h30 do dia 12 de novembro. O valor estimado do contrato é de R$ 663.181,38, e, por se tratar de uma concorrência on-line, a abertura das propostas ocorrerá logo em seguida.