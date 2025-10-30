Começa nesta quinta-feira, 30, a programação do Sesc Jazz 2025 em Franca, um dos principais eventos do gênero no país. A cidade faz parte da rota nacional do festival, que chega à sua 6ª edição reunindo grandes nomes da cena internacional do jazz, com atrações da Nigéria, África do Sul, Canadá e Colômbia.

A programação em Franca vai até domingo, 2 de novembro, com uma série de shows, oficinas e aulas-espetáculo realizadas na unidade do Sesc. O evento busca aproximar o público da diversidade do jazz contemporâneo e de suas conexões com outras expressões musicais.

Programação em Franca

A maratona de apresentações começa nesta quinta-feira, 30, com o grupo Etran de L’Aïr, conhecido pelo “rock do Saara”, que vem diretamente da Nigéria. Na sexta, 31, o palco recebe a sul-africana Gabi Motuba, destaque do jazz contemporâneo e das sonoridades africanas.