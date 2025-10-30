Começa nesta quinta-feira, 30, a programação do Sesc Jazz 2025 em Franca, um dos principais eventos do gênero no país. A cidade faz parte da rota nacional do festival, que chega à sua 6ª edição reunindo grandes nomes da cena internacional do jazz, com atrações da Nigéria, África do Sul, Canadá e Colômbia.
A programação em Franca vai até domingo, 2 de novembro, com uma série de shows, oficinas e aulas-espetáculo realizadas na unidade do Sesc. O evento busca aproximar o público da diversidade do jazz contemporâneo e de suas conexões com outras expressões musicais.
Programação em Franca
A maratona de apresentações começa nesta quinta-feira, 30, com o grupo Etran de L’Aïr, conhecido pelo “rock do Saara”, que vem diretamente da Nigéria. Na sexta, 31, o palco recebe a sul-africana Gabi Motuba, destaque do jazz contemporâneo e das sonoridades africanas.
No sábado, 1º, o público poderá acompanhar a canadense Dominique Fils-Aimé, que mistura jazz, soul e R&B em um espetáculo de forte apelo emocional e político. O encerramento, no domingo, 2, será com o colombiano Fruko, ícone da salsa, que se apresenta ao lado do projeto La Bonita, em um encontro que promete unir gerações e ritmos da música latina.
Atividades gratuitas
Além dos shows, o festival oferece atividades formativas gratuitas. No sábado, 1º, Gabi Motuba ministra uma oficina de canto, e no domingo, 2, o violeiro João Paulo Amaral e seu trio apresentam uma aula-espetáculo sobre o diálogo entre a viola caipira e o jazz, aproximando o público das influências e experimentações do gênero.
Ingressos
Os ingressos para os quatro shows pagos já estão disponíveis online e presencialmente no Sesc Franca. Os valores são de R$ 18 (credencial plena), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira). As atividades formativas são gratuitas, com retirada de senhas no local antes do início de cada atividade.
