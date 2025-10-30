A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca divulgou nesta quinta-feira, 30, o balanço da operação que apreendeu 2,6 mil litros de cachaça produzida de forma irregular em um imóvel do Jardim Aeroporto, zona sul da cidade. O caso foi descoberto na manhã de quarta-feira, 29, durante o cumprimento de quatro mandados de busca em endereços ligados ao responsável pela produção.

Segundo a Polícia Civil, a ação foi desencadeada após denúncia anônima recebida pela Vigilância Sanitária Municipal, que identificou indícios de fabricação clandestina de bebidas alcoólicas. A partir disso, a Dise conduziu a investigação e constatou que a produção ocorria em condições precárias, sem qualquer autorização sanitária ou controle de qualidade.

No local, peritos criminais recolheram amostras da bebida, que agora serão analisadas para determinar a composição e a presença de substâncias tóxicas, como o metanol, composto que pode causar intoxicações graves e até morte quando ingerido. A perícia também verificará se houve falsificação de marcas e rótulos.