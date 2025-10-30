Moradores do bairro Jardim Boa Esperança, região central de Franca, voltaram a denunciar a situação de abandono de um terreno localizado na avenida Presidente Vargas. O local, que desde fevereiro deste ano acumula lixo e entulho, tem sido usado como depósito irregular de resíduos e, mais recentemente, se tornou ponto frequente de incêndios, sendo que nesta quinta-feira, 30, os próprios vizinhos apagaram as chamas.

“Estamos cansados desse lixão. Esse acúmulo de lixo tem trazido escorpiões e outros insetos para as casas”, afirmou um morador que vive ao lado do terreno. Segundo ele, a situação tem se agravado com o aumento de sujeira e a movimentação de pessoas em situação de rua.

No início do ano, o terreno possuía construções abandonadas, o que agravava ainda mais a situação. Mas, em julho deste ano, as construções foram derrubadas e o terreno limpo. Entretanto, pouco tempo depois, o local voltou a acumular lixo e entulho.