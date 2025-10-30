Veja o obituário desta quinta-feira, 30, em Franca:

Nome: Jorge Henrique Nogueira Audi

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Benedita Natalina Ribeiro Garcia

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 16h