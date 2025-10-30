Veja o obituário desta quinta-feira, 30, em Franca:
Nome: Jorge Henrique Nogueira Audi
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Benedita Natalina Ribeiro Garcia
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Lucca Pinto Chimionato
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Miguel Angelo Metidieri
Idade: 67 anos
Local do velório: Velório Municipal do Leporace, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Antônio Francisco Pereira dos Santos
Idade: 79 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.