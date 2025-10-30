31 de outubro de 2025
LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 30, em Franca:

Nome: Jorge Henrique Nogueira Audi
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Benedita Natalina Ribeiro Garcia
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2 e 3
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Lucca Pinto Chimionato
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Miguel Angelo Metidieri
Idade: 67 anos
Local do velório: Velório Municipal do Leporace, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Antônio Francisco Pereira dos Santos
Idade: 79 anos 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 2
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

