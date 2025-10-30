A Polícia Federal deflagrou, na quarta-feira, 29, uma ação para combater o crime de moeda falsa em Miguelópolis, a 90,5 km de Franca. O trabalho foi conduzido por agentes da Delegacia da PF de Ribeirão Preto, que cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma residência da cidade.

De acordo com as investigações, o suspeito teria comprado notas falsas de R$ 100 pela internet, com entrega prevista pelos Correios, e pretendia repassar o dinheiro falsificado no comércio local. As cédulas já haviam sido apreendidas anteriormente. Durante a operação desta quarta, foram recolhidos celulares que passarão por perícia técnica.

O investigado responderá pelo crime de introdução de moeda falsa em circulação, previsto no artigo 289 do código penal. A pena pode chegar a 12 anos de prisão, além de multa.