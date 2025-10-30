Um casal ficou ferido na tarde desta quarta-feira, 29, após o pneu da motocicleta em que estavam estourar, provocando uma queda na rodovia Cândido Portinari, em Franca.

Segundo informações, o casal seguia em uma Honda Titan vermelha pela rodovia sentido Cristais Paulista e, ao acessar a alça de entrada que liga ao Jardim Cambuí, o pneu traseiro da moto estourou repentinamente. Com o impacto, o condutor perdeu o controle da direção, e os dois foram arremessados ao solo.

O motociclista sofreu escoriações leves, mas a passageira, que estava na garupa, foi lançada a vários metros de distância e sentiu fortes dores no quadril. Equipes da concessionária ViaPaulista, responsável pelo trecho, estiveram no local e prestaram atendimento imediato às vítimas.