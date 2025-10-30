31 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CÂNDIDO PORTINARI

Pneu de moto estoura e casal sofre queda em rodovia de Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Laís Bachur/GCN
Resgate da ViaPaulista socorrendo a vítima
Resgate da ViaPaulista socorrendo a vítima

Um casal ficou ferido na tarde desta quarta-feira, 29, após o pneu da motocicleta em que estavam estourar, provocando uma queda na rodovia Cândido Portinari, em Franca.

Segundo informações, o casal seguia em uma Honda Titan vermelha pela rodovia sentido Cristais Paulista e, ao acessar a alça de entrada que liga ao Jardim Cambuí, o pneu traseiro da moto estourou repentinamente. Com o impacto, o condutor perdeu o controle da direção, e os dois foram arremessados ao solo.

O motociclista sofreu escoriações leves, mas a passageira, que estava na garupa, foi lançada a vários metros de distância e sentiu fortes dores no quadril. Equipes da concessionária ViaPaulista, responsável pelo trecho, estiveram no local e prestaram atendimento imediato às vítimas.

A mulher foi socorrida e encaminhada a um hospital particular de Franca.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários