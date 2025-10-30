Franca terá dois eventos gratuitos a partir desta quinta-feira, 30, voltados ao lazer e à cultura: o Passeio Ciclístico Noturno e o projeto Música em Todos os Cantos, promovidos pela Secretaria de Esporte e Cultura em parceria com a Sociedade Esportiva Franca.

A partir das 16h, o Terminal Rodoviário recebe o Grupo Memory, que leva música e descontração ao público que passa pelo local. Já na sexta-feira, 31, o Complexo Poliesportivo será palco de um show com Tunico Magno, das 16h30 às 18h30, encerrando a semana com mais uma atração musical.

Nesta quinta, acontece o Passeio Ciclístico Noturno, com concentração às 19h15 em frente ao Parque de Exposições “Fernando Costa” (avenida Dr. Flávio Rocha, 500, Vila Exposição) e largada às 19h30.