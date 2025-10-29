Um capotamento interditou parte da rodovia Cândido Portinari, em Franca, na noite desta quarta-feira, 29, entre o Leporace e o Jardim Guanabara.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo envolvido - um Corsa - havia sido furtado momentos antes do acidente.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista seguia pela rodovia, sentido Leporace ao Guanabara, quando perdeu o controle da direção e capotou na altura do Tropical.