GCN - Sampi Franca
FURTO E ACIDENTE

Carro furtado capota e interdita Cândido Portinari em Franca

da Redação
Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Carro furtado ficou destruído após capotamento
Carro furtado ficou destruído após capotamento

Um capotamento interditou parte da rodovia Cândido Portinari, em Franca, na noite desta quarta-feira, 29, entre o Leporace e o Jardim Guanabara.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo envolvido - um Corsa - havia sido furtado momentos antes do acidente.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista seguia pela rodovia, sentido Leporace ao Guanabara, quando perdeu o controle da direção e capotou na altura do Tropical.

Com o impacto, o carro ficou atravessado na pista. O motorista, que é o principal suspeito do furto, fugiu.

O acidente provocou a interdição do trecho por cerca de uma hora.

Equipes da Polícia Rodoviária e da concessionária que administra o trecho foram acionadas para atender a ocorrência.

O trânsito precisou ser desviado pela avenida Marginal Martinho Ribeiro.

Momentos depois do acidente, a vítima do furto chegou. Ele mostrou uma câmera de segurança aos policias que mostram o suspeito entrando no carro.

Até o momento, o ladrão não foi localizado. O ficou completamente destruído e foi removido por um guincho.

