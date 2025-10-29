Em meio à polarização política no Brasil - acentuada por tensões internas e externas, como a relação "conturbada" com os Estados Unidos -, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu classificou o terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como "vitorioso". Durante visita a Franca nesta quarta-feira, 29, ele também destacou o petista como uma "liderança mundial reconhecida" e confirmou que será candidato a deputado federal nas eleições de 2026.

Em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi, concedida na Câmara Municipal, José Dirceu avaliou o terceiro mandato de Lula à frente do país. O ex-deputado estadual e federal, que também já presidiu o Partido dos Trabalhadores, afirmou que as primeiras conquistas do atual governo foram a defesa da democracia e da soberania nacional.

“A política interna do governo garantiu primeiro a democracia – estamos vendo como é importante no mundo de hoje. Segundo, a soberania do país, porque Lula teve uma posição altiva, mas também ativa, para enfrentar o tarifaço e abrir as negociações com os Estados Unidos.”