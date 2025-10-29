Em meio à polarização política no Brasil - acentuada por tensões internas e externas, como a relação "conturbada" com os Estados Unidos -, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu classificou o terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como "vitorioso". Durante visita a Franca nesta quarta-feira, 29, ele também destacou o petista como uma "liderança mundial reconhecida" e confirmou que será candidato a deputado federal nas eleições de 2026.
Em entrevista exclusiva ao portal GCN/Sampi, concedida na Câmara Municipal, José Dirceu avaliou o terceiro mandato de Lula à frente do país. O ex-deputado estadual e federal, que também já presidiu o Partido dos Trabalhadores, afirmou que as primeiras conquistas do atual governo foram a defesa da democracia e da soberania nacional.
“A política interna do governo garantiu primeiro a democracia – estamos vendo como é importante no mundo de hoje. Segundo, a soberania do país, porque Lula teve uma posição altiva, mas também ativa, para enfrentar o tarifaço e abrir as negociações com os Estados Unidos.”
Outro fator apontado como positivo por José Dirceu foi o crescimento econômico. "O governo tomou todas aquelas medidas para proteger as empresas do tarifaço. Aprovou a isenção do Imposto de Renda, que vai ajudar muito o crescimento da economia e do mercado interno, e vai desafogar muitas famílias de dívidas. Aprovou a isenção de luz, o vale-gás, essa nova forma de financiamento das classes médias, esse crédito com juros reduzidos para reforma e o Pé-de-Meia."
O ex-ministro destacou os esforços do Governo Federal para manter o déficit público dentro do novo arcabouço fiscal e apontou os juros elevados como os principais responsáveis pelo aumento da dívida pública no país. “A dívida pública sobe por causa dos juros, não porque o governo está fazendo dívida. Isso é o que precisa: reduzir juros. O Brasil precisa de uma ampla reforma tributária que desconcentre a renda e crie um ciclo de crescimento.”
Para Dirceu, o saldo positivo do governo ganha ainda mais relevância diante da base lulista ser minoritária no Legislativo. “Levando em consideração que Lula governa com minoria na Câmara e no Senado, e que tem quatro partidos de direita em seu governo, é um governo vitorioso. Tanto é que as pesquisas estão mostrando que ele pode ser reeleito.”
'Liderança mundial reconhecida'
O ex-deputado estadual e federal definiu Lula como um "estadista". Segundo ele, a participação do petista na ONU (Organização das Nações Unidas), o encontro com o presidente norte-americano Donald Trump, o acordo com a União Europeia e sua atuação no Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e em fundos globais demonstram que Lula é uma "liderança mundial reconhecida".
Também foi destacada a capacidade do Brasil de dialogar com outros países. "A gente tem que lembrar que existem outras potências no mundo hoje, porque a China e a Índia somam três bilhões de habitantes e, daqui a pouco, serão metade da economia do mundo. O Brasil tem excelente relação com a Rússia, assim como com a União Europeia, com o Canadá e com os Estados Unidos."
'Interferência política'
Dirceu classificou como uma "interferência política" a alta das tarifas imposta por Donald Trump aos produtos brasileiros. Ele também lembrou que, ao longo dos 200 anos de relações entre Brasil e Estados Unidos, Lula conviveu com quatro presidentes norte-americanos: George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden. "Qualquer contencioso comercial, como é o caso do etanol, do aço, da laranja, como no passado o algodão, sempre foi resolvido na OMC (Organização Mundial do Comércio)."
Em seguida, mencionou a família e integrantes do governo de Jair Bolsonaro (PL). "Na verdade, é exigência da anistia para a família Bolsonaro, para o ex-presidente e para oficiais da cúpula da tentativa de golpe: a questão da anistia; a questão do consumo, que acabou aparecendo nas Big Techs; a do Pix e a da independência do Judiciário brasileiro", exemplificou.
'Imagem do Brasil para o mundo'
Em relação à Operação Contenção, realizada nesta terça-feira, 28, que deixou ao menos 121 mortos no Rio de Janeiro, o ex-ministro questionou a mensagem transmitida pela ação. “Imagina a imagem do Brasil no mundo, para o turismo e para a COP”, afirmou.
Dirceu completou que outros estados pretendem copiar esse modelo. "Os governadores de Minas, Goiás e de São Paulo estão dizendo que vão apoiar. Vão mandar tropa e vão repetir isso em seus estados".
'Que o povo de São Paulo me devolva o mandato'
José Dirceu confirmou ao GCN que é pré-candidato a deputado federal. "O presidente Lula me pediu para ser candidato em 2026. Convidou-me para ser membro do diretório nacional, voltei a ser membro do diretório nacional. Eu sempre fiz política, sempre atuei, mas agora estou na direção do PT e já estou como pré-candidato."
O político sairá por São Paulo e espera "recuperar" o mandato perdido em 2005. "Que o povo de São Paulo me devolva o mandato que me cassaram na política, por uma injustiça que fizeram comigo. Vai fazer agora 20 anos."
José Dirceu teve seu mandato como deputado federal cassado em 1º de dezembro de 2005, por 293 a 192 votos. O relatório do deputado Júlio Delgado (PSB-MG), aprovado pelo Conselho de Ética, concluiu que o político quebrou o decoro parlamentar e participou do suposto esquema do "Mensalão", no qual o governo do PT teria repassado recursos a parlamentares em troca de apoio às propostas do Executivo no Congresso.
