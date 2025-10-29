31 de outubro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
REINCIDENTE

Adolescente é apreendido pela segunda vez por ameaças em escola

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Google Maps
Investigações foram conduzidas pela Delegacia de São José da Bela Vista
Investigações foram conduzidas pela Delegacia de São José da Bela Vista

Um adolescente de 14 anos foi apreendido nesta quarta-feira, 29, em São José da Bela Vista, suspeito de fazer novas ameaças de ataque contra a escola onde estuda e seus colegas. A ação foi realizada pela Polícia Civil de São José da Bela Vista, com apoio de agentes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca.

De acordo com o delegado Márcio Murari, responsável pelo caso, o adolescente já havia sido apreendido em abril deste ano pelo mesmo motivo. Após ser liberado, ele voltou a fazer ameaças contra alunos e funcionários, o que levou a direção da escola a registrar um boletim de ocorrência relatando os novos episódios.

Com base nas informações, a Polícia Civil representou pela apreensão do adolescente junto à Vara da Infância e Juventude de Franca, pedido que foi acatado pelo Ministério Público e pelo Judiciário.

Na manhã desta quarta, os investigadores cumpriram o mandado de apreensão na casa do menor. Ele foi conduzido à sede da DIG de Franca e, em seguida, recolhido à Fundação Casa, onde permanece à disposição da Justiça.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários