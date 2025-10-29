Um adolescente de 14 anos foi apreendido nesta quarta-feira, 29, em São José da Bela Vista, suspeito de fazer novas ameaças de ataque contra a escola onde estuda e seus colegas. A ação foi realizada pela Polícia Civil de São José da Bela Vista, com apoio de agentes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca.

De acordo com o delegado Márcio Murari, responsável pelo caso, o adolescente já havia sido apreendido em abril deste ano pelo mesmo motivo. Após ser liberado, ele voltou a fazer ameaças contra alunos e funcionários, o que levou a direção da escola a registrar um boletim de ocorrência relatando os novos episódios.

Com base nas informações, a Polícia Civil representou pela apreensão do adolescente junto à Vara da Infância e Juventude de Franca, pedido que foi acatado pelo Ministério Público e pelo Judiciário.