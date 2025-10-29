Quase uma semana após ter sido atropelado no Centro de São Joaquim da Barra, o idoso Geraldo Moraes, de 75 anos, morreu nessa terça-feira, 28, no hospital da cidade onde estava internado.

O acidente aconteceu na manhã da última quarta-feira, 22, na rua São Paulo, principal via comercial da cidade. Segundo as investigações, o idoso foi atingido por um motociclista que trafegava em alta velocidade e fazia manobras perigosas no momento do atropelamento.

Desde então, Geraldo estava internado em estado grave na Santa Casa de São Joaquim da Barra, onde passou por procedimentos médicos intensivos, mas não resistiu aos ferimentos.

