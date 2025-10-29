Quase uma semana após ter sido atropelado no Centro de São Joaquim da Barra, o idoso Geraldo Moraes, de 75 anos, morreu nessa terça-feira, 28, no hospital da cidade onde estava internado.
O acidente aconteceu na manhã da última quarta-feira, 22, na rua São Paulo, principal via comercial da cidade. Segundo as investigações, o idoso foi atingido por um motociclista que trafegava em alta velocidade e fazia manobras perigosas no momento do atropelamento.
Desde então, Geraldo estava internado em estado grave na Santa Casa de São Joaquim da Barra, onde passou por procedimentos médicos intensivos, mas não resistiu aos ferimentos.
Relembro o caso
Câmeras de segurança de estabelecimentos da região registraram o momento em que o motociclista passava em alta velocidade pelo trecho. Testemunhas contaram à polícia que ele circulava entre o meio-fio e a calçada, tentando evitar reduzir a velocidade.
O impacto foi tão forte que a motocicleta parou a vários metros do ponto da colisão. Após o acidente, pessoas próximas ao condutor teriam interferido na cena, retirando a moto e limpando vestígios de sangue, o que dificultou o trabalho da perícia.
Diante das evidências, o motociclista foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e segue preso na cadeia pública de São Joaquim da Barra. A Polícia Civil informou que o caso deve agora ser reclassificado para homicídio qualificado, em razão da morte da vítima.
