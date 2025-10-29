A Câmara Municipal de Franca aprovou por unanimidade a criação de novos cargos de inspetor de alunos e de museólogo no quadro permanente da Prefeitura. A proposta passou em segunda votação nesta quarta-feira, 29, como é exigido para projetos que criam cargos públicos. Também foi aprovada a abertura de créditos adicionais em regime de urgência.

Entre as mudanças propostas pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e aprovada pelos vereadores, está a criação de 12 novos cargos de inspetor de alunos, elevando o total de 111 para 123, além de 20 vagas para inspetores substitutos. O texto também prevê a criação de mais uma vaga para museólogo, passando de um para dois profissionais na função.

A proposta ainda cria o Setor Administrativo do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Centro Sul, que se somará às unidades já existentes nas regiões Centro, Leste, Nordeste, Norte, Oeste e Sul. Cada setor é coordenado por um chefe com função gratificada.