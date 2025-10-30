O setor de Hemodiálise da Santa Casa de Franca recebeu, na última terça-feira, 28, a doação de 240 cobertores para os pacientes em tratamento. A iniciativa foi realizada pelo Rotary Club de Franca-Imperador, que entregou 100 unidades, com o apoio do Distrito 4540 do Rotary International, responsável por mais 140 cobertores.
A entrega contou com a presença do casal presidente do clube, Leandro e Karoline Carrijo, e do casal governador do Distrito 4540, Rafael Ferreira e Karina Ferreira, além de outros membros do Rotary. O grupo conheceu as dependências da unidade acompanhado pelo diretor técnico, César Augusto Almeida de Carvalho, que apresentou o funcionamento dos equipamentos e as inovações adotadas.
Entre os equipamentos, está uma balança integrada a um aplicativo desenvolvido pela equipe de inovação da Santa Casa, que realiza automaticamente a pesagem e o monitoramento das condições dos pacientes.
Após a visita, os representantes foram recebidos pelo presidente do Grupo Santa Casa de Franca, Sidnei Martins de Oliveira, pelo superintendente Thiago Silva e por gerentes institucionais. No encontro, o Rotary recebeu um certificado de reconhecimento pela contribuição.
"A atuação dos clubes de serviço junto a entidades como a Santa Casa é fundamental para fortalecer o compromisso social que compartilhamos", destacou o governador distrital, Rafael Ferreira.
O presidente da Santa Casa agradeceu e reforçou o impacto da iniciativa. "Para nós, é uma grande satisfação receber essa colaboração. Como instituição filantrópica, buscamos sempre gerir os recursos com transparência e responsabilidade. Doações como essa nos ajudam a direcionar investimentos para outras necessidades emergenciais, garantindo a continuidade e a qualidade do atendimento à população", finalizou Sidnei.
