O pequeno João, de apenas 7 anos, vem chamando a atenção nas redes sociais e conquistando o coração de fãs da música eletrônica em todo o Brasil. Morador de Franca, o menino viralizou no TikTok após um vídeo em que aparece mixando pela primeira vez. A publicação já ultrapassou 1,2 milhão de visualizações na plataforma e outras 200 mil no Instagram, com direito a elogios de grandes nomes do trance nacional.
O talento precoce de João não surgiu por acaso. Filho da DJ Gabriella Hudson, que atua na cena eletrônica há 11 anos, ele cresceu em meio a cabos, controladoras e batidas marcantes. “O João sempre se interessou muito por música desde muito pequeno. Aqui em casa a gente respira música o tempo todo”, contou Gabriella.
No dia 24 de outubro, durante um ensaio da mãe, o menino pediu para tocar. “Foi a primeira vez dele de fato mixando. Ele já tinha apertado um botão ou outro, mas dessa vez deixei ele tocar sozinho. Filmei e postei - e no mesmo dia o vídeo começou a viralizar”, relembra.
O sucesso foi imediato. O vídeo chegou até o DJ Chapeleiro, um dos maiores nomes da música eletrônica no país, e também ao produtor Henrique Camacho, que deixaram mensagens de incentivo. Desde então, os números só crescem - e o pequeno DJ já recebeu convites para se apresentar em festas e eventos ao lado de artistas consagrados.
“Ele está extremamente emocionado! Disse que já é famoso e que vai ser o maior DJ do Brasil”, brinca Gabriella, orgulhosa.
João é criado por duas mães - Gabriella e Letícia Coimbra - e conta também com o apoio do pai, que já foi DJ no passado. “A Letícia é superprotetora, acha que devemos ir com calma, porque pra ela ele ainda é só um bebê. E a internet assusta um pouco. Mas o público do trance foi muito acolhedor, mandando só mensagens positivas”, diz a mãe.
Apesar da pouca idade, o menino mostra determinação. “Sempre soube que ele nasceu pra brilhar”, afirma Gabriella. “E o que eu puder fazer pra ele ser o que quiser, eu sempre vou fazer. Apoio, ele tem de sobra.”
