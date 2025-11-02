O pequeno João, de apenas 7 anos, vem chamando a atenção nas redes sociais e conquistando o coração de fãs da música eletrônica em todo o Brasil. Morador de Franca, o menino viralizou no TikTok após um vídeo em que aparece mixando pela primeira vez. A publicação já ultrapassou 1,2 milhão de visualizações na plataforma e outras 200 mil no Instagram, com direito a elogios de grandes nomes do trance nacional.

O talento precoce de João não surgiu por acaso. Filho da DJ Gabriella Hudson, que atua na cena eletrônica há 11 anos, ele cresceu em meio a cabos, controladoras e batidas marcantes. “O João sempre se interessou muito por música desde muito pequeno. Aqui em casa a gente respira música o tempo todo”, contou Gabriella.

No dia 24 de outubro, durante um ensaio da mãe, o menino pediu para tocar. “Foi a primeira vez dele de fato mixando. Ele já tinha apertado um botão ou outro, mas dessa vez deixei ele tocar sozinho. Filmei e postei - e no mesmo dia o vídeo começou a viralizar”, relembra.