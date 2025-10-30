Após uma briga envolvendo duas crianças, uma de 6 e outra de 7 anos, com o incentivo de um adulto, e que resultou em depredação à casa do homem que instigou o filho a bater no outro, a Polícia Civil de Franca vai começar a ouvir as partes envolvidas.
O delegado responsável pelo caso, Gabriel Fernando Tomaz da Silva, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), confirmou nesta quarta-feira, 29, que o homem incentivador das agressões, Márcio Benedeti, pode responder pelos crimes de corrupção de menor, lesão corporal e, até, tortura.
Para isso, o delegado disse que será expedido junto ao IML (Instituto Médico Legal) um pedido de exame de corpo de delito do garoto de 6 anos. Segundo o avô, a criança ficou com hematomas, principalmente no rosto.
“O médico legista e o perito oficial vão realizar a análise do corpo da criança e materializar no laudo a presença de eventuais vestígios de lesão corporal. No final, será emitido um laudo confirmando se a criança sofreu ou não lesão corporal, com a discriminação dos vestígios apresentados no momento do exame”, disse o delegado.
Sobre a represália promovida por "justiceiros", na noite dessa terça-feira, o delegado disse que os autores da depredação na residência e ao carro do pai do garoto podem ser responsabilizados, por crime de dano, contra a pessoa e ameaças.
Cerca de 30 pessoas arrombaram o portão basculante da residência e quebraram os vidros, lanternas e danificaram a lataria do veículo que estava na garagem, além de arremessar pedras e objetos dentro do imóvel.
“Se ficar apurada a identidade de pessoas que foram até o local e danificaram a residência do nosso investigado, provavelmente vai desencadear outro procedimento investigatório para apurar crime de dano, de ameaça ou até mesmo um crime contra a pessoa”, afirmou o delegado.
O caso
A briga envolvendo as duas crianças ocorreu na Vila São Sebastião, na zona oeste de Franca, no último domingo, 26. O adulto, pai do garoto de 7 anos, incentivou o filho a agredir outro menino de 6 anos. A briga foi gravada por uma pessoa e o vídeo viralizou nas redes sociais, gerando revolta da população local e dos familiares da vítima. No vídeo, o garotinho se ajoelhava no chão, chorava, pedia desculpas e implorava para não apanhar mais.
