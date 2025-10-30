Após uma briga envolvendo duas crianças, uma de 6 e outra de 7 anos, com o incentivo de um adulto, e que resultou em depredação à casa do homem que instigou o filho a bater no outro, a Polícia Civil de Franca vai começar a ouvir as partes envolvidas.

O delegado responsável pelo caso, Gabriel Fernando Tomaz da Silva, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), confirmou nesta quarta-feira, 29, que o homem incentivador das agressões, Márcio Benedeti, pode responder pelos crimes de corrupção de menor, lesão corporal e, até, tortura.

Para isso, o delegado disse que será expedido junto ao IML (Instituto Médico Legal) um pedido de exame de corpo de delito do garoto de 6 anos. Segundo o avô, a criança ficou com hematomas, principalmente no rosto.