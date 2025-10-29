A noite desta terça-feira, 28, terminou com prejuízo e a sensação de insegurança para um morador do bairro Polo Clube, em Franca. Uma motocicleta foi furtada sobre a calçada, em frente à residência da vítima, por volta das 21h20, e toda a ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas no local.

Nas imagens, é possível observar dois homens chegando em outra moto. Assim que se aproximaram do veículo estacionado em frente ao portão da casa, o garupa desceu rapidamente. Sem dificuldade aparente, ele assumiu o controle da motocicleta da vítima e, com o auxílio do comparsa, empurrou o veículo para iniciar a fuga.

Em poucos segundos, os criminosos desaparecem sem chamar a atenção dos moradores da rua. O proprietário do veículo, ao perceber o crime, acionou a Polícia Militar e registrou um boletim de ocorrência.