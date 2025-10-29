Uma fábrica clandestina de cachaça em situação precária e sem qualquer registro sanitário foi localizada nesta quarta-feira, 28, em uma residência no Jardim Aeroporto, região Sul de Franca.

A ação foi conduzida pela Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes), em conjunto com a Vigilância Sanitária. A Polícia Científica também compareceu ao local para registro e apreensão de provas.

No imóvel, a garagem foi adaptada como espaço de produção. Os agentes encontraram barris e outros equipamentos usados na fabricação das bebidas. Segundo os primeiros levantamentos, a estrutura funcionava de forma irregular, sem qualquer cumprimento dos protocolos básicos de higiene e controle exigidos para produção de bebidas alcoólicas. As bebidas eram embaladas em garrafas PET e ali mesmo recebiam os rótulos.