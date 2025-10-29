Uma fábrica clandestina de cachaça em situação precária e sem qualquer registro sanitário foi localizada nesta quarta-feira, 28, em uma residência no Jardim Aeroporto, região Sul de Franca.
A ação foi conduzida pela Dise (Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes), em conjunto com a Vigilância Sanitária. A Polícia Científica também compareceu ao local para registro e apreensão de provas.
No imóvel, a garagem foi adaptada como espaço de produção. Os agentes encontraram barris e outros equipamentos usados na fabricação das bebidas. Segundo os primeiros levantamentos, a estrutura funcionava de forma irregular, sem qualquer cumprimento dos protocolos básicos de higiene e controle exigidos para produção de bebidas alcoólicas. As bebidas eram embaladas em garrafas PET e ali mesmo recebiam os rótulos.
Peritos da Polícia Científica recolheram amostras no local para análise. Ainda não foi confirmado se as bebidas apreendidas contêm metanol - substância tóxica que pode causar intoxicação grave e até óbito. Uma análise química detalhada irá apontar o tipo de álcool e a procedência das matérias-primas utilizadas na produção.
A suspeita é que os produtos possivelmente eram distribuídos em Franca e municípios da região.
Leia mais:
Polícia estoura laboratório clandestino de cachaça em Franca
Franca registra 1º caso de intoxicação por metanol
Investigação
Conforme o delgado Alan Bazalha Lopes, o proprietário da fábrica clandestina deverá responder por crimes contra a saúde pública e outras infrações relacionadas à fabricação e comércio de bebida irregular.
O responsável pelo espaço foi detido em flagrante. A identificação dele não foi divulgada.
A operação foi motivada por denúncia recebida sobre fabricação de bebida falsificada e condições insalubres no local. Foram cumpridos mandados de busca, após levantamento de endereços ligados ao suspeito e, durante a ação, ficou constatada a veracidade das informações denunciadas.
O caso segue sob investigação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.