O mês de setembro terminou com um dado alarmante para a segurança viária em Franca: o número de mortes no trânsito subiu 700% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento do Infosiga-SP, sistema do Governo do Estado que monitora acidentes fatais em todas as cidades paulistas.

Foram oito óbitos registrados em setembro de 2025, contra apenas um no mesmo mês de 2024. A alta expressiva foi puxada, principalmente, pelo aumento nas ocorrências envolvendo motociclistas, pedestres e ciclistas.

Entre as vítimas, três eram pedestres, três motociclistas e duas ciclistas. Em todos os casos, as ocorrências resultaram em mortes no local ou em decorrência dos ferimentos após os acidentes.

No acumulado do ano, de janeiro a setembro, Franca soma 31 mortes no trânsito, o que representa uma alta de 6,9% em relação ao mesmo período de 2024. Embora o crescimento geral seja menor, o número ainda preocupa, principalmente pelos perfis das vítimas.

Perfil das vítimas